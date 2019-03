Selena Gomez estrena nuevo tema con 'Same Old Love'

Los fans de Selena Gomez ya han podido disfrutar del nuevo tema de la cantante, 'Same Old Love', que ha salido a la luz. Esta canción es distinta a todo lo que habíamos visto de Selena en el mundo musical, y es que no solo es llamativo el título, sino que la cantante muestra su faceta más madura con un ritmo más lento y sensual.

No hay que ser adivinos para saber a quién podría ir dirigida la canción, Justin Bieber, ya que aunque hable de un viejo amor, aporta más detalles en la letra, como: "Quita tus cosas y vete, no se puede recuperar lo que has dicho, lo sé, lo he oído todo antes, al menos, un millón de veces, yo no soy de las que olvida, tú lo sabes".

Aunque aún no ha salido a la luz el videoclip de este nuevo tema. Seguro que tendrá muy buena acogida. La pregunta es… ¿Incluirá la palabra Bieber al igual que hace el cantante ha hecho en su videoclip 'What do you mean'?