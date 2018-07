Selena Gomez estrena flequillo para su gira Revival

Cuando creíamos que Selena Gomez no podría estar más provocativa que en su último videoclip, 'Kill em with kindness', la artista sorprende con su nuevo flequillo y color de pelo. La artífice del cambio, Marissa Marino, ha publicado dos selfies de la cantante donde derrocha sensualidad.

La intérprete de 'Same old love' ha querido explotar su imagen y para ello ha dejado atrás su habitual moreno para convertir su melena en castaña con unos reflejos rubios. Además, la estilista, Marissa, ha optado por cortar el pelo de Gomez en capas pero manteniendo el largo y un favorecedor flequillo a la altura de los ojos. Sus fans se han deshecho en piropos y han alabado el cambio de look: "Eres perfecto, quiero tu pelo" o "Más maravillosa si cabe", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.

Desde luego que Selena acierta más en sus peinados que su ex Justin Bieber ya que los fans del cantante no ven con tan buenos ojos sus repentinas rastas. Gomez está cosechando muy buenas críticas con su último trabajo que está suponiendo una gran evolución en su carrera musical.