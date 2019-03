Selena Gomez se enfada durante un concierto por Justin Bieber

Selena Gomez paró el concierto que dio en California, de su gira 'Revival', cuando vio que una fan levantó un cartel donde ponía: "cásate con Justin, por favor" en inglés. La artista enfurecida pidió que le pasase el papel e inmediatamente hizo una bola con él y lo tiró al suelo con gesto de pocos amigos. Después de esto, siguió cantando como si nada para demostrar lo diva que es. ¿Cómo le habrá sentado al canadiense la noticia?

La intérprete de 'Same old love' está cansada de repetir una y otra vez que Justin Bieber forma parte de su pasado. Aunque en la última entrevista concedida a la revista Marie Clarie se sincera y afirma que desde su relación con el cantante ha tenido muchas citas pero no confía en nadie, la exchica Disney no quiere que nadie le recuerde su tormentoso noviazgo con el canadiense.

El video no ha tardado en hacerse viral y sus fans han escrito muchos comentarios alabando este gesto y alegrándose porque Selena haya conseguido pasar página. Aunque otros no les ha gustado que haya tratado así a una seguidora. ¡Nunca llueve a gusto de todos!