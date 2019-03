Selena Gomez se emborracha en una discoteca y los de seguridad le escoltan hasta la salida

Uhhhhh!! Menuda borrachera se ha pillado Selena Gomez en una discoteca. Y es que ya sabemos que las rupturas no son nada fáciles de superar, pero parece que a Selena decir definitivamente adiós a Justin Bieber le está costando más de la cuenta.

Al grito de… ¡Yo no quiero agua, yo quiero bebida! Parece que Selena quería ahogar sus penas en alcohol y por lo que se aprecia en las imágenes que el canal Pop Candies Tv ha colgado en exclusiva tuvo que abandonar la discoteca escoltada por los de seguridad hasta la salida y montarla en un taxi del pedo que llevaba.

¿Se lanzó esa noche al alcohol para olvidar todos los tuits que Justin le está dedicando últimamente? Y es que si Selena entró con ganas y energía en el mercado de solteros, Justin ahora se ha propuesto que Sele no le olvide. Y ya sabemos que los amores que no se olvidan o que no te dejan olvidar, duelen.