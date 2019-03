Selena Gomez se ducha desnuda en su nuevo videoclip 'Good For You'

Ha llegado el día tan esperado, por fin ha salido a la luz el videoclip deseado por miles de espectadores. Hablamos del nuevo vídeo de 'Good For You' de Selena Gomez. La cantante había ido dejando pistas a través de Instagram, pero ya hemos podido ver el videoclip al completo, y no tiene desperdicio. Selena aparece con una bata rosa tumbada en un llamativo sofá de color verde, la cantante se mueve con mucha sensualidad. Pero, sin duda la mejor parte es cuando aparece desnuda en la ducha. ¡Muy sexy!

Sin duda, esta canción, es un concepto completamente nuevo para la cantante, ya que no es lo que estamos acostumbrados a oír. Normalmente sus temas son más juveniles, pero esta vez la cantante nos ha dejado de piedra con este temazo, que tiene un tono más maduro.

Además este nuevo single, significa más que una canción para ella, ya que confesó en una entrevista de radio que a partir de ahora sólo quería a gente buena en su vida. ¿Le habrá gustado el videoclip a Justin Bieber?