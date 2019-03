Selena Gomez, detenida por la policía en su nuevo videoclip

LA CANTANTE APARECE MÁS SEXY QUE NUNCA

Al parecer Selena Gomez no era tan buena como pensábamos. La cantante ha sido pillada con las esposas puestas entre coches de policía, ¿estará siguiendo los pasos de su exnovio, Justin Bieber? No os asustéis, Selena simplemente ha sido arrestada en su último videoclip, que aún no se sabe a qué tema corresponde, pero que mostrará el lado más sexy de la artista.