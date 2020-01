Selena Gomez atravesó en 2017 uno de sus peores años anímicos, y es que además de lidiar con sus problemas de salud física tuvo que hacer frente a una grave depresión. En septiembre de ese mismo año se sometió a un trasplante de riñón tras una dura búsqueda de donante donde finalmente le donó el suyo su amiga Francia Raisa. Incluso unos meses más tarde, la cantante fue ingresada en un centro de rehabilitación para tratar su crisis emocional.

No cabe duda de que no han sido unos años fáciles para la ex de Justin Bieber, y ahora sabemos qué le ocurrió a la cantante nada más despertarse de su operación de trasplante, y así lo ha revelado en una entrevista para el diario neoyorkino 'The Wall Street Journal': "Padecer lupus es algo muy grande que me ha ocurrido. Y luego lo del riñón, que ha sido lo que más miedo me ha dado porque, sí, podría haber muerto. Literalmente. En el momento en el que me desperté tras la operación, recuerdo que empecé a temblar y mi madre comenzó a gritar, y me sedaron de nuevo. El trasplante duró dos horas, pero hubo complicaciones posteriores, por lo que se extendió a siete horas más, y los doctores tuvieron que usar arterias de las piernas para culminar la operación con éxito".

El motivo de la entrevista fue por la promoción de su nuevo álbum, 'Rare', y es que sin duda está siendo uno de los mejores años en la carrera musical de la cantante. Si el 2019 le sirvió para superar sus graves problemas psíquicos: "Me siento muy empoderada porque he ganado mucho conocimiento sobre lo que me estaba ocurriendo mentalmente", no sabemos las grandes cosas que están por venir este 2020 a la vida de Selena.

