Selena Gomez demuestra en Twitter su poco dominio de geografía

Justin Bieber y Selena Gomez serán ídolos de masas, actuarán como auténticas estrellas encima de los escenarios e interpretarán estupendamente delante de una cámara, pero en tema de geografía no andan muy bien los chicos. Si hace un tiempo veíamos cómo Bieber metía la pata en un conocido programa al no saber cuántos continentes existen, ha sido ahora su novia la que ha quedado mal por ir de sabionda en Twitter.

Han tardado poco en acusarla de analfabeta muchos tuiteros centroamericanos, ya que la cantante, que se encuentran terminando su gira por Latinoamérica, decidió mandar un mensaje a sus fans panameños: “Gracias Panamá por una bienvenida increíble a Sudamérica. Son un público grandioso”.

La novia de Justin Bieber no se dio cuenta que Panamá se encuentra en Centroamérica, no en Sudamérica; algo que no le han perdonado algunos seguidores, que se han sentido ofendidos por la poca información geográfica de la estrella. Una fan intentó ayudarla y le contestó: “¡Hola @SelenaGomez ! Panamá está en Centroamérica, no en Sudamérica”, a lo que la cantante contestó… con un rotundo silencio.

¿Podía haber rectificado, no? Ella lo puso y se quedó tan pancha. Como su novio, que no le dio ningún tipo de vergüenza quedar delante de medio mundo como un inculto que no sabía que Europa era un continente… Está claro que estas jóvenes celebrities viven muy deprisa y dejan a un lado muchas cosas, entre ellas los estudios. ¿Están por eso justificados?