Selena Gomez deja de seguir a Justin Bieber en Instagram y le dedica varias indirectas

Justo cuando pensábamos que la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber estaba en su mejor momento, vuelven a saltar los rumores de ruptura. Y es que después de la cena romántica entre el principito del pop y Kendall Jenner en París, la pareja ha vuelto a protagonizar algunas de sus escenitas en las redes sociales.

A Selena no debe de haberle sentado muy bien el encuentro de su chico con la modelo porque ha dejado de seguirle en Instagram, algo que ha hecho saltar todas las alarmas de sus muchos seguidores que ya hablan sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Pero ahí no queda la cosa ya que además la cantante ha publicado dos tweets con los que deja muy claro que no está pasando por su mejor momento: "A veces pensamos que no somos lo suficientemente buenos. Pero luego pienso y me doy cuenta que solo tengo a Dios", “A veces tenemos que aprender de la manera más difícil”.

No sabemos que opinará Bieber al respecto, pero de momento la cantante se está refugiando en sus amigas con las que pasó una divertida noche de chicas en la que pudieron disfrutar de la chimenea y una buena película. ¿Cómo acabará finalmente este culebrón? ¿Habrán puesto punto y final a su noviazgo?