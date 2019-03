Selena Gomez le dedica un "soy toda tuya" a DJ Zedd en Instagram

TODO GIRA EN TORNO A SU NUEVO CHURRI

Selena Gomez está 'fall in love' y no puede dejar de demostrarlo. Desde que está con Zedd está la mar de feliz. No es de extrañar que viendo esto Justin Bieber esté más que tocado... Con su nuevo tema 'I Want You To Know' ya al alcance de todos, Sele no ha dudado en dar un adelanto a través de su cuenta de Instagram de lo que será el video con una imagen de ella super sexy y un escote infinito, la cantante escribía: "Quiero que sepas que yo soy toda tuya". ¡Cuánto amor por favor!