Selena Gomez dedica un cariñoso comentario a un modelo alemán en Instagram

Está comprobado. Un clavo saca a otro clavo, y sino que se lo digan a Selena Gomez. La cantante ha estado flirteando con el guapísimo modelo alemán Andre Hamann a través de la red social de Instagram.

A pesar de que Justin Bieber se está poniendo cada vez más 'hot & sexy', Andre no tiene nada que envidiar al ídolo de masas en cuanto a músculos se refiere, y es que el alemán también tiene un cuerpazo de infarto. Hamann dedicó una canción a Selena en un vídeo de Instagram en el que aparece tocando la guitarra y con unos brillantes ojos verdes. ¡Qué mono! La estrella del pop no dudó en enviarle un cariñoso comentario: "Gracias. Me alegraste la noche".

Parece ser que Selena está empezando a pasar la página que más veces ha repetido en los últimos años, la de la historia con Justin Bieber. Y es que después de tantas idas, venidas y disgustos, la actriz se merece volver a sonreir y porqué no con este alemán de ojazos verdes.