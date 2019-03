Selena Gomez crea una cuenta falsa en Snapchat para espiar a los famosos

Selena Gomez se ha sumado a Snapchat, pero la cantante no ha querido crear una cuenta normal en la que aparezca su usuario. Sino que Selena ha creado un avatar falso para cotillear a los demás famosos. La cantante declaró esta noticia en una entrevista de radio para Saturday Night Online. Aunque más tarde confesó que también iba a crear una cuenta personal, pero que iba a ir dedicada a la música. ¡Qué cotilla!

"Yo puedo decir que va a llegar, pero que será una cuenta vinculada con la música", declaró la cantante en la entrevista. Selena se encuentra en un momento profesional muy bueno, ya que acaba de sacar un tema, es la nueva imagen de Pantene Pro-v, y según sus fotos en las redes sociales, se lo está pasando bomba.

Parece ser que no tardará demasiado en sacar un próximo disco. El último tema que salió a la luz 'Good For You' trataba sobre lo que era bueno para ella, ahora no sabemos cuál será el tema que se trae entre manos. ¿Nombrará a Justin Bieber en el videoclip al igual que su ex?