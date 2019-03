Selena Gomez, confusa con la relación de Justin Bieber y Kourtney Kardashian

Una fuente cercana a Selena Gomez ha revelado a Hollywoodlife.com que nadie está más aturdida que Sele por la supuesta relación que mantienen Kourtney Kardashian y Justin Bieber. Esta fuente ha desvelado que la cantante nunca se hubiera imaginado a Justin con Kourney por la diferencia de edad que les separa: 15 años.



La Kardashian y Bieber han sido vistos rodeados de más amigos cenando en un restaurante, de fiesta y acabando juntos en un hotel. Justin y Kourtney fueron fotografiados por los paparazzis y se rumorea que en ese hotel pudo pasar algo entre ellos.



Otra fuente informó a US Weekly que:"Solo han estado coqueteando un poco, no veo que esto vaya en serio porque la difernecia de edad es demasiado grande, solo se diverten juntos y a Justin le gusta estar solo".



A Selena ya no le duele lo que Justin haga o deje de hacer en su vida sentimental porque el corazón de la cantante está muy ocupado por Niall Horan de One Direction, su nuevo novio. Así que Sele no va a hacer nada para impedir que Justin y Kourney se lo pasen bien juntos porque lo suyo ya quedo atrás. ¿Seguro?