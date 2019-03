Selena Gomez confirma que Kendall Jenner tiene novio

Todos alguna vez hemos desvelado sin querer el secreto de algún amigo, pero lo máximo que puede pasar es que llegue a oídos de tu madre o tu ex. Sin embargo, cuando eres una de las cantantes más famosas y revelas algo sobre una de las modelos más cotizadas la cosa cambia. Selena Gomez ha destapado una de las incógnitas mejor guardas por Kendall Jenner: su soltería.

Si el mundo entero se preguntaba si Jenner estaba enamorada o no, la ex de Bieber ha confesado que su amiga tiene novio en el programa de radio del dj Roman Kemp. En el grupo de amigas de Selena Gomez se encuentra dos ángeles de Victoria's Secret, Kendall y Gigi Hadid y claro el músico le declaró a la cantante que no le importaría pasar una noche de fiesta con ellas.

"Taylor no está soltera, Gigi no está soltera, ni tampoco Kendall. Yo soy la única soltera", contestó la artista. ¡Menudo bombazo soltó en un momento! Lo que no sabemos aún quién es el afortunado. ¿Será el rapero Chris Brown o habrá vuelto a caer en las redes de Harry Styles? La polémica está servida.