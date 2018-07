Selena Gomez confiesa que estar lejos de Justin Bieber es terapéutico

Selena Gomez ha iniciado su gira 'Revival' con éxito, aunque también con polémica por las imágenes con Orlando Bloom. La cantante está en su mejor momento profesional y busca que su nombre no esté ligado al de Justin Bieber. Ahora, una fuente cercana a la artista ha hecho unas reveladoras declaraciones que no van a gustar a nada a los seguidores de la pareja.

"Selena está ocupada y feliz con su nueva gira. A ella le encanta no tener que echar de menos a Justin y tener que escribirle cuando está aburrida. También le encanta no estar vigilada por él ya que cuando ella no trabajaba, él siempre estaba atento", revela la fuente. Además, la misma fuente afirma que para la cantante ha sido un viaje "terapéutico" estar lejos de Bieber.

Por otra parte, la fuente cuenta que la artista está muy centrada en su trabajo y que lo que quiere ahora es compartir su música con todos los fans que le están apoyando. "Ella quiere estar alejada del radar de Justin", sentencia. ¡Sele y Justin más lejos que nunca!