Selena Gomez confiesa en una entrevista de radio que sólo quiere a gente buena en su vida

Selena Gomez ha hablado sobre su nuevo single 'Good For You' en una entrevista para la radio Z100. Pero la cantante no sólo habló del disco, sino que aprovechó y también afirmó que ella sólo quiere a gente buena en su vida. Todas las miradas se posaron automáticamente en Justin Bieber y Zedd. ¿Se referiría Selena a sus exnovios?