Selena Gomez, de cena con Niall Horan de One Direction

Al parecer a Selena Gomez le encanta cenar muy bien acompañada. Hace unos días vimos a la cantante cenando junto a su expareja Justin Bieber con una actitud bastate cariñosa que nos hizo pensar que volían a estar juntos. ¡Pero no!



Ahora, un nuevo rumor sobre la situación sentimental de Sele vuelve a salir a la luz. Esta vez se dice, y como en ocasions anteriores, que Selena y Niall Horan, de One Direction, podrían tener un romance. Se ha visto a los cantantes cenando juntos, pero no solos, en el restaurante neoyorkino 'Nobu'. No obstante, no fue una cena romántica porque había tres personas más cenando con ellos. Pero clientes del restaurante aseguran que no se separaron ni un momento y que su relación no parecía de una simple amistad porque los cantantes adoptaron una actitud cómplice durante toda la velada.

No podemos saber con exactitud si existe o no algo entre Selena y Niall o si están a punto de iniciar una relación sentimental, lo que está claro es que con esta son ya varias las ocasiones en las que los chicos han sido señalados por un supuesto romance. ¿Quizás Sele quiera dejar claro que su relación con Justin está más que pasada, por mucho que este le diga cantando 'My Girl'?