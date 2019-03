Selena Gomez cancela su gira en Rusia tras denegarle el visado por su apoyo a los gays

La legislación homófoga acecha contra Selena Gomez. La cantante no podrá dar sus conciertos en Rusia porque fomenta la homosexualidad. Por si no fuese bastante con la ley anti gay, se han extremado las medidas en el país y no dejan entrar a nadie que promueva la homosexualidad.

De esta manera, los conciertos que la cantante tenía programados en Moscú y St. Petesburgo han tenido que cancelarse y las redes sociales ya hierven en comentarios en contra de las medidas adoptadas en contra de los gays por parte del gobierno ruso.

La polémica se ha extendido tanto que no han dejado de 'llover' comentarios en contra de las autoridades rusas y a favor de la diva de la canción. No nos queremos imaginar qué sucederá cuando planeen su visita al país ruso Lady Gaga, Katy Perry o la mismísima Madonna, tres de las artistas que más público gay arrastran y que seguramente se opondrían a las decisiones del gobierno de Putin.