Selena Gomez cancela su gira para “dedicarse tiempo a sí misma”

Selena Gomez ha cancelado su gira por Australia. Así lo ha confesado ella misma tras comunicar que ahora mismo "solo necesito mejorar como persona y dedicarme un tiempo para mí misma".

Por ello, la cantante no ha dudado en dar explicaciones y pedir disculpas a todos sus fans: "Mis fans son muy importantes para mí y no quiero decepcionarles, pero me he dado cuenta de que después de tanto tiempo anteponiendo el trabajo a mí misma, necesito dedicarme un poco de tiempo, para así poder ser la mejor persona posible. A mis fans quiero pedirles disculpas y espero que sepan lo muchísimo que me importan todos y cada uno de ellos".

No es la primera vez que Selena habla de sus deseos de apartarse un poco de los escenarios para reducir así su trabajo en la música y centrarse en su carrera cinematográfica. Pero… ¿Veremos a Selena dejar la música por la gran pantalla? ¿O es que ha sido Justin Bieber el que le ha dicho que se retire como anunció él la semana pasada?