Selena Gomez cambia de look tras hacerse pública su relación con The Weeknd

Aunque ya ha retomado su carrera profesional y su vida social, y de vez en cuando comparte con sus seguidores de Instagram alguna imagen, Selena Gomez continúa sin estar plenamente activa en las redes sociales. Desde que abandonó por motivos de salud su carrera musical no hemos vuelto a ver a la reina de Instagram tan activa como siempre.

Ahora la cantante se ha sometido a un espectacular cambio de look, donde se ha despedido de su melena y ha optado por el pelo más corto. Selena celebra su nuevo look haciéndose un selfie, después de mucho tiempo, pero no ha querido compartirlo en sus redes sociales. La imagen ha sido publicada por el maquillador Hung Vanngo que escribía junto a la imagen: "Día casual en LA con @selenagomez".

Aunque no se sabe nada del proyecto en el que han participado Hung Vanngo y Selena Gomez, se cree que se trata de una sesión destinada a alguna campaña de belleza. Hay que recordar que la melena de Selena ya protagonizó la campaña de Pantene y que es un rostro al que muchas marcas recurren para convertirla en imagen de sus productos.

Hay que reconocer, que con el nuevo corte de pelo, los labios color carne y su grueso delineado negro en los ojos, la cantante luce guapísima. Parece que su nueva relación con The Weeknd, que ha salido recientemente a la luz después de verles muy acaramelados por las calles de Los Ángeles compartiendo besos y gestos de cariño, ha hecho que la intérprete recupere la ilusión y esté más radiante que nunca.