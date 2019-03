Selena Gomez se cae en pleno concierto al igual que Justin Bieber

Selena Gomez sigue los pasos de Justin Bieber, al menos en cuanto a caídas se refiere. Si el canadiense hace unos días el canadiense se colaba por un agujero del escenario que no vio, ahora es su ex la que se da un tropezón y cae al suelo en mientras cantaba su último concierto en Tulsa. ¡El destino los une a base de golpes!

La ex chica Disney triunfa con su gira 'Revival' y tanto entusiasmo pone en cada concierto que mientras bailaba y cantaba 'Kill em with kidness' la artista hizo un parón obligatorio en el tema debido a la caída: "La primera canción de todo el jodido tour", dijo mientras permanecía en el suelo. Sus fans no pararon de gritarle para animarla y Selena continuó como toda una diva.

Al éxito de su último disco, Selena se convierte en la nueva imagen de Louis Vuitton para la próxima campaña de otoño-invierno. Además, en los próximos días lanzará su película The Fundamentals of Caring. ¡Esta chica no para!