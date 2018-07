Selena Gomez busca novio en el Carpool Karaoke de James Corden

El coche de James Corden seguramente será el que más famosos ha llevado. El cómico gracias a su sección 'Carpool Karaoke' en el programa 'The Late Late Show' ha mostrado la parte más natural de los artistas que ha invitado. Selena Gomez ha sido la última en subirse en el Range Rover de Corden para entre canción y canción subirse a una montaña rusa, parar en un McDonald's para pedir una hamburguesa e incluso hablar de la vida sentimental de la artista. ¡Esta es la mejor parte!

La cantante entonó algunos de sus éxitos como 'Hands to myself' o 'Same old love', además, tampoco tuvo reparos en cantar la canción 'Shake it off' de su mejor amiga Taylor Swift. El momento más incómodo, al menos para Gomez, fue cuando Corden sacó el tema de los hombres: "¿No quieres tener novio nunca más?", le preguntó el cómico a lo que la ex de Justin Bieber respondió que ahora no tenía novio pero le pidió al presentador que le buscase uno. Aunque luego lo pensó mejor y dijo que mejor prefiere disfrutar de su soltería. ¡Qué lista! Corden utilizó su sentido del humor para decirle: "tú lo que quieres es tener un hombre en cada puerto". ¡O al menos en cada ciudad que lleve su 'Revival Tour!

El momento más divertido cuando la artista se montó con el presentador a una montaña rusa e incluso en la atracción cantó y bailó 'Come & Get It'. ¡Ella es una diva siempre!