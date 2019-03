Selena Gomez bloquea el número de teléfono de Justin Bieber para mantenerse alejada de él

ESTÁ HARTA DE DARLE OPORTUNIDADES

Parece que Selena Gomez ha decidido que ya le ha dado suficientes oportunidades a Justin Bieber y no está dispuesta a seguir siendo el hombro en el que llore cada vez que su ex sufra una crisis. Hasta tal punto ha llegado la cosa que Selena ha bloqueado el número de teléfono de Bieber para así no volver a saber nada más de él. ¿Será esta la definitiva?