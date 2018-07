Selena Gomez baila con Audrey Nethery, la niña que padece una rara enfermedad

Conocida por sus vídeos bailando zumba

Selena Gomez compartió en Instagram un divertido vídeo donde baila con Audrey Nethery, la niña de 7 años que tiene una extraña enfermedad, un trastorno en la médula ósea. Audrey se dio a conocer después de que sus padres publicasen varios vídeos de su hija bailando zumba y se ganó cariño de los internautas. La pequeña asistió al concierto que la cantante dio en Louisville y antes que comenzara el show, Selena no dudó en hacer feliz a su fan y compartir con ella unos pasos de baile al ritmo de su éxito 'Love you like a love song'.