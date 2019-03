Selena Gómez babea por Shia Labeouf

Emocionadísima, no, lo siguiente pillamos a Selena Gómez en el backstage de un programa de televisión en el que coincidió con su ídolo. Y no se trataba de su novio, Justin Bieber, si no de Shia Labeouf, el prota de la saga 'Transformers'.

La chica creía que iba a encontrarse con sus fans cuando, de repente, con el que se encontró fue con el guapo actor que salió de su camerino para saludarla. Selena estaba tan sorprendida que no era capaz de articular palabra. Vamos, ¡que babeaba por los cuatro costados!

No perdió la oportunidad de fotografiarse junto a él y, después del encuentro, se fue hacia su camerino totalmente anonadada. Es más, no dudó en decir en voz alta lo guapísimo que le parecía...¡Ay, Selena! ¿Y pensar que miles de chicas suspiran por lo que tienes al lado? ¿Qué va a pensar Bieber si te ve en este plan? ¿Se pondrá celoso?