Selena Gómez asegura que no se siente lo suficientemente sexy

La cantante Selena Gómez está recibiendo últimamente muchas críticas tanto por su físico como por su forma de ser. Por ello, Selena confesó durante un concierto que ella no es lo “suficientemente sexy”.

La ex chica Disney, como es costumbre en ella, decidió agradecer a todos sus seguidores el cariño incondicional que le dan día a día y dijo: “Todos los días me dicen que no soy lo suficientemente sexy o cool; y que si hago esto o lo otro, tendría más gente que me quisiera. ¡Mirar éste lugar! No tengo que hacer nada para tener amor”, dedicado a los miles de fans que acudieron a su concierto.

Y es que parece ser que últimamente Selena está teniendo muchos ‘tropiezos’ como el ocurrido en su último concierto en el que acabó por los suelos. Afortunadamente, la actriz y cantane no se lo toma muy enserio y hace ‘oídos sordos’ a las críticas. ¡Ánimo Selena!