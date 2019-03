Selena Gomez asegura que lo mejor de vivir sola es poder andar desnuda por casa

Selena Gomez ha hablado de su nueva vida tras la fulimante ruptura con Justin Bieber, en el programa televisivo estadounidense de Ellen DeGeneres.

La actriz y cantante se confesaba ante la presentadora y comentaba lo bien que se siente tras haberse independizado, un gran paso que tiene sus ventajas: "Está genial, ¡ahora puedo andar desnuda por casa! Sinceramente, estoy disfrutando mucho el no tener que dar explicaciones todo el rato. Mi madre es la más dulce del mundo e incluso ahora me sigue preguntando". Se trata de la primera vez que Selena vive sola y para disfrutar de su independecia, la cantante se ha comprado una casa en California.

No obstante, una de sus mejores amigas, Taylor Swift, sigue insisitiendo para que se mude a vivir con ella a Nueva York: "Quiere secuestrarme. Me ruega cada vez que hablamos por teléfono que me vaya a vivir con ella a Nueva York porque mudarse allí ha sido algo realmente bueno para ella. Nosotras hemos sido amigas desde hace 7 años y ella verdaderamente siente que se ha independizado y convertido en una mujer allí. Ella me dice, 'Está bien, tu turno. Ahora vente'. Creo que finalmente lo haré pero no por ahora".