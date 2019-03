Selena Gomez y Alexander DeLeon son vistos juntos por Nueva York

Selena Gomez ha sido vista con el rockero Alexander DeLeon. Resulta que la cantante quiso celebrar la presentación de su disco 'Good For You', así que después de un largo día, se vistió con un vestido muy escotado y fue a celebrarlo por Nueva York con el rockero de 'The Cab'. La pareja fue vista llegando al hotel Chantelle… Las fotografías en exclusiva están en CELEBUZZ, no te las pierdas.

Ya conocíamos la amistad entre los cantantes, pero de ahí, a salir juntos una noche y solos... ¡Ha desatado todos los rumores! Y parece ser que Selena considera al rockero como alguien bueno en su vida, ya que recientemente la cantante confesó en una entrevista de radio que sólo quería tener a gente buena a su alrededor. ¿Se les fue la noche de las manos y acabaron juntos?

Aunque otras fuentes apuntan a que entre ellos sólo existe una amistad, ya que la cantante conoce a la novia de Alexander, Josephine Skriver, modelo de Victoria's Secret. Incluso estuvo cenando con ellos y otros amigos en Dubái. ¿Será solo amistad o se habrá propuesto Selena robarle el novio a un ángel de Victoria?