Selena Gomez agradece a sus fans todo el apoyo recibido en los 'Teen Choice Awards 2014'

"¡Muchísimas gracias! Tengo que ser sincera – especialmente este mes– no puedo estar más agradecida. Vosotros me recordáis, en medio de todas las cosas que hemos tenido que pasar personalmente, lo que es importante, y eso es gratificante y significa que os preocupáis por los demás. No estoy intentando daros un sermón ni nada parecido, sólo deciros que vosotros me hacéis mejor, y simplemente aprecio todo lo que habéis hecho" Imposible no emocionarse si eres un fan y fiel seguidor de Selena Gomez. La cantante no escatimó en agredecimientos a sus millones de fans mientras recibía el premio 'Ultimate Choice' en la pasada gala de los 'Teen Choice Awards 2014'.

Tampoco es difícil comprender el porqué de su emoción mientras pronunciaba el sincero discurso en el escenario de los premios más jóvenes. Y es que después de su agridulce ruptura con Justin Bieber, las supuestas fotos filtradas en las que aparece desnuda, su relación con Cara Delevingne por la que se llegó a cuestionar su orientación sexual y el encontronazo entre Orlando Bloom y su ex por el que avergonzada pidió disculpas al actor, Selena ha vivido un verano de lo más intenso.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, la actriz de 22 años también dedicó unas palabras a la que ha sido su mayor apoyo durante todo este tiempo, su madre: "Quiero agradecer ante todo a mi madre, porque ella es el mejor ser humano del mundo. Es tan fuerte, ha dado su vida por mí. Ella es tan buena. Increíble".