Selena Gomez aconseja a Taylor Swift tras su ruptura con Tom Hiddleston

Selena Gomez y Taylor Swift se han convertido en el mejor apoyo mutuo después de que la primera haya decidido cancelar su gira 'Revival' por la enfermedad que padece, lupus, y que la rubia haya roto con su novio Tom Hiddleston. Swift no dudó en mostrarse orgullosa de la decisión de Gomez y ahora la exchica Disney es la que aconseja a la intérprete de 'Blank Space' que esté un tiempo soltera según informa HollyowoodLife.com.

Bajo la firma del mismo medio, la ex de Justin Bieber considera que Taylor debe estar un tiempo centrada en ella misma y solo pensar en su bienestar ya que ha tenido dos relaciones muy intensas en solo un año. Además, su historia con Calvin Harris no acabó de la mejor manera y el dj sigue resentido con la cantante y no duda en mostrarlo públicamente como lo hizo en la entrega de Premios GQ donde se llevó el galardón a 'Mejor Artista del Año'.

Respecto a su ruptura con Hiddleston, el motivo habría sido que tenían distinto punto de vista respecto a su relación. El actor pretendía que Swift hablase de él en todos los eventos que acudía y Swift prefería ser más discreta. A pesar de que su historia no funcionó, la popularidad del intérprete ha subido considerablemente ya que ha conseguido casi dos millones más de seguidores en las redes sociales y se postula como uno de los candidatos a ser el nuevo James Bond.