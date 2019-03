Selena Gomez abraza cariñosamente a un misterioso hombre en un vídeo publicado en Instagram

Más de ocho de millones de reproducciones ha conseguido el vídeo publicado por Selena Gomez en Instagram. La cantante aparece abrazada a un misterioso hombre que se da a conocer en las redes sociales como @visionelie pero todavía no hemos podido ponerle cara ya que sus imágenes de otros rostros conocidos o paisajes.

"Te quiero mi Elie. Todos los días hacemos una sesión de abrazos", añadió junto a la grabación. Los seguidores de la cantante han querido saber su identidad, pero por ahora nos tendremos que conformar con saber que es fotógrafo. Aunque Elie ha querido aclarar que son solo amigos en su perfil de Tiwtter, lo cierto es que Selena Gomez ha estado en Tokyo con su gira 'Revival' y coincidiendo con la vuelta de la artista, Elie publicó un tuit con las siguientes palabras: "Echando de menos a Tokyo".

Gomez se ha convertido en la protagonista de la próxima portada de Vogue Australia y en la entrevista concedida a la publicación, la intérprete de 'Same old love' revela por qué desde que rompió con Justin Bieber no ha vuelto a tener pareja: "Creo que a cualquiera le parecería una idea tonta salir conmigo. A nadie le apetece exponerse a una situación en la que cualquier detalle es expuesto y analizado públicamente. Quiero decir, ¿por qué iba a hacerlo?".