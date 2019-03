Selena Gómez: “No soy de esas chicas de una sola noche”

Se sincera para la revista 'Teen Vogue'

Si hay algo de lo que Selena Gómez está segura, es que ella no es de esas chicas que son sólo para una noche. Y es que al parecer, la actriz no quiere llevar la imagen de una persona que no se toma en serio ya que se considera una chica tradicional. Además, la cantante ha asegurado que ahora mismo su corazón no pertenece a ningún hombre.