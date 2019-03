Selena Gomez y Zedd juegan a la seducción en el videoclip de 'I want You To Know'

Dos semanas después de estrenar canción, lo nuevo de Selena Gomez y su novio, Zedd ¡ya se puede ver! Un video muy sexy para el tema 'I want you to Know'.

El videclip ha visto la luz que tanto esperaba la parejita, las pequeñas pistas que daban en sus cuentas de Instagram sobre las imágenes y lo sexy que se vería Selena es totalmente cierto, y es que los tortolitos tienen mucha química.

Durante cuatro minutos que dura el video, vemos a una Selena que se convierte en la reina de la pista de baile y se contonea de forma muy seductora mientras Zedd la observa de lejos. Los encantos de la artista quedan más que demostrados en el video.

La canción, que está mutuamente dedicada, aunque dicen que es más por parte de Sele a Zedd con frases como: "Quiero que sepas que es nuestro tiempo". Está claro que enamorados es poco… Ahora después de ver tanta química y tanta sexualidad por parte de Sele, ¿que opinará su ex Justin Bieber?