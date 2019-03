5 Seconds Of Summer no quieren a Michael Clifford en su grupo de whatsapp

¿PROBLEMAS EN LA BANDA AUSTRALIANA?

Parece que los chicos de 5 Seconds Of Summer no están pasando por su mejor momento. O eso al menos dejó caer Calum durante una entrevista que ofreció la banda australiana para la BBC Radio 1, en la que declaró que tenían un grupo de whatsapp en el que hacían planes sin Michael Clifford:"Hacemos planes de los que no queremos que él se entere". ¿Será este el principio del fin del grupo?