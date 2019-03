5 Seconds of Summer: "Las fans españolas son una auténtica locura, muy guapas, nos encanta su acento"

CELEBRITIES.ES ENTREVISTA A ‘5 SECONDS OF SUMMER’

El 4 de abril los tuvimos en nuestro país: los chicos de '5 Seconds of Summer' desataron una auténtica locura en Madrid. Miles de fans se congregaron en la capital para poder ver de cerca a sus cuatro australianos favoritos y Luke, Michael, Calum y Ashton no decepcionaron a sus seguidoras. En Celebrities.es tuvimos la oportunidad de entrevistarles y nos contaron cómo estaban viviendo el éxito del que ahora disfrutan. ¡Y no sólo eso! Hablamos sobre las fans españolas, sus hobbies, quién era el más ligón del grupo o a qué celebrity les gustaría conocer en persona. ¿Quieres saber qué nos contaron?