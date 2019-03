5 Seconds of Summer desbanca a One Direction en los Video Music Awards 2014

La banda británica no ha sido nominada provocando el disgusto de sus fans

Parece ser que a pesar de tener millones de fans a lo largo y ancho del mundo y contar con cientos de millones de visitas en sus vídeos, no ha sido suficiente para que One Direction esté nominado en los Video Music Awards. La banda telonera de los británicos, 5 Seconds of Summer, ha tomado el relevo provocando la furia de todas los 'directioners'. Los fieles seguidores de los ingleses ya han mostrado su descontento en las redes sociales, creando un hashtag con el que reclaman la aparición de '1D' en los grandes premios.