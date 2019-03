5 Seconds Of Summer cancela sus próximos conciertos debido a la hospitalización de Ashton Irwin por apendicitis

La banda australiana se ha disculpado en las redes sociales

5 Seconds Of Summer han tenido que alterar sus planes para las próximas semanas debido a que Ashton Irwin ha sufrido apendicitis. El cantante del grupo australiano tuvo que ser operado y no podrá volver a su ritmo de vida normal hasta que se recupere totalmente. De esta forma, 5SOS no podrán actuar en Reino Unido ni Japón, así como asisitir a los premios de la BBC Radio 1 Teen Awards.