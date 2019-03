Sebastián Llosa, el sobrino de Mario Vargas Llosa, que tiene un prometedor futuro en la música

Sebastián Llosa ha heredado de su tío, Mario Vargas Llosa, el arte de la prosa. Pese que en campos diferentes, el joven músico promete convertirse en un gran compositor. Pero el talento le viene en el ADN, su padre es el director de cine Luis Llosa y su madre es la cantante Roxana Valdivieso, muy conocida en Perú.

A punto de sacar a la luz su disco debut, ya podemos escuchar el primer single, 'Let me go', y para ser principiante hemos de decir que no suena nada mal. Aunque tiene claro que su futuro está encima de los escenarios, Sebastián se formó estudiando Económicas en la Universidad de Yale pero decidió aparcar su carrera para centrarse en su verdadera vocación.

En cuanto a su archiconocido apellido y más desde que su tío comenzase una relación con Isabel Preysler, el músico quiere deshacerse de él, artisticamente hablando, ya que según él mismo "en inglés no funciona" y no porque le pese: "Si por mi fuera, me lo quedaría. Y es que pienso que no puedes distanciarte de tu familia, tu familia es tu familia y, la mía, es conocida", cuenta a ABC.