Sardá sigue hablando del 'waka beso'

Sardá ha vuelto a hablar. El periodista da la cara por las polémicas declaraciones que hizo en Onda Cero y que confirmaban la existencia de un waka beso. Palabras que describían como Shakira se lo pasaba bomba con el futbolista Gerad Piqué, mientras ella seguía 'muy enamorada' con su novio Antonio de la Rua. El periodista no se retracta de sus decaraciones pero sí que reconoce que no debía haberse metido en una relación tan mediática.

En ningún momento ha dicho que que el beso no existiera ni que no lo hubiera visto; tan sólo se disculpa por los problemas ocasionados tanto a la cantante como al deportista. Reconoce que no esperaba que fuera a tener tamaña repercusión en los medios de comunicación.

Con la confirmacón de un waka beso y una relación que parece seguir construyéndose en las sombras nos planteamos la razón porla que quieren mantenerlo en secreto. Si estamos encantados de tener a Shaki moviendo las caderas por España.