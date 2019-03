Sam Smith, en actitud muy cariñosa con el cantante TayTay Starhz en Londres

SEGÚN PUBLICA EL PERIÓDICO INGLÉS THE SUN

Tras haberse convertido en uno de los protagonistas de los Premios Oscar después de hacerse con la estatuilla a Mejor Canción por 'Writing's on the Wall', la banda sonora de la película 'Spectre', y haber dedicado su premio a la comunidad LGTB a Sam Smith no le faltan pretendientes. El cantante ha sido visto por Londres en actitud muy cariñosa con el también cantante TayTay Starhz, integrante de la banda Franklin Lake, así lo ha publicado el periódico inglés The Sun.