Salvador Sobral, el ganador de Eurovisión, anuncia que se retira de la música por problemas de corazón

Después de proclamarse como el flamante ganador del pasado Festival de Eurovisión que tuvo lugar en Kiev (Ucrania) con su canción 'Amar pelos dois', el cantante portugués ha compartido una triste noticia con todos sus fans.

Salvador ha compartido un vídeo a través de YouTube donde asegura que se retira por un tiempo del mundo de la música debido a sus problemas de corazón: "No es un secreto para nadie que mi salud es frágil, que tengo un problema. Ha llegado el momento de entregar, digamos, mi cuerpo a la ciencia y consecuentemente ausentarme de los conciertos y de la música en general, salir de este mundo civil e ir a otro donde mis problemas sean solventados. Tristemente, no sé cuánto tiempo durará esto, no se puede definir", expresa el artista.

Un vídeo en el termina con un mensaje muy esperanzador: "Espero veros pronto. Y todo va a ir bien, si hay alguien que esté preocupado, que no se preocupe, que tengo fuerzas". ¡Mucho ánimo!