Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, recibe el alta y vuelve a casa

Salvador Sobral vuelve a casa. Según informa el diario ABC, el ganador de Eurovisión 2017 recibe este viernes el alta del hospital de Santa Cruz en Lisboa en el que se encontraba ingresado tras el trasplante de corazón al que fue sometido hace poco más de un mes.

Según apunta este mismo medio, el portugués ya no se encuentra en el área de cuidados intermedios ante el interés mediático que genera, y prefieren emitir un comunicado oficial a posteri, por lo que no se sabe si Salvador ha abandonado ya el centro o no.

La evolución de Sobral ha sido positiva aunque la recuperación será larga, lo normal tras el tipo de operación a la que ha sido sometido. De hecho, su propio equipo de comunicación ha querido indicar: “Su recuperación, que será larga, continúa evolucionando de forma muy positiva”.