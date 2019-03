La salud de Blas Cantó preocupa a sus fans

Blas Cantó preocupó ayer a sus fans tras publicar un mensaje en las redes sociales relativo a su salud. ''Hoy me ha pasado algo raro. Estábamos comiendo y me ha dado un chungo. No podía mover mis manos, sentía que me pesaban muchísimo y estaba mareado. Me acosté y ya estoy bien, pero qué mal rato. Total, que me he perdido la comida con mis amigos. Ahora nos vamos a dar un paseo. Quería contaros esto, no todo en Instagram es súper guay, pero de todo se sale y todo pasa. Ánimo al que esté en un mal momento. Love you! xx.'' Confesaba el cantante en su cuenta de Instagram.

Esta noticia ha sorprendido mucho a sus fans porque sólo unas horas antes Blas dio un exitoso concierto en Zaragoza, coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad, y durante la actuación el cante se encontraba perfectamente. Afortunadamente, se recuperó por completo después de descansar un rato, aunque eso no ha impedido de la preocupación de sus fans.