Sale a la luz la primera imagen de Harry Styles con el pelo corto

SE CORTÓ LA MELENA POR UNA BUENA CAUSA

Una de las noticias más destacadas de este fin de semana ha sido el cambio de look que ha sufrido Harry Styles. Y es que, el artista ha decidido cortarse la coleta después de llevar el pelo largo durante mucho tiempo. Aunque, sabemos que Harry lleva ahora el pelo corto no hemos visto ninguna fotografía de él, pues el cantante solo mostró la coleta cortada en sus redes sociales. Así, ha aparecido una instantánea del One Direction en las redes que tiene todas las papeletas para ser su primera foto con el pelo corto. ¡Mira, mira!