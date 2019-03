DJ Ruby Rose: “Me he acostado con Demi Lovato”

La pasada semana, la DJ Ruby Rose declaró mediante su Twitter personal que había pasado una noche con la actriz Demi Lovato. Más tarde la dj hacía unas declaraciones en Twitter que escandalizaban las redes sociales:

“Creo que voy a tomarme unos días de descanso mientras que los medios sociales me atacan por ser una despreciada ex amante”, escribió Ruby Rose tras recibir una ola de atención por parte de sus seguidores. En medio de todo el escándalo, la bailarina y actriz que actualmente está trabajando como juez en el jurado de Factor X, ha decidido cerrar el pico y no hacer ningún comentario sobre esta historia, al menos de momento.

Todo esto viene poco después de que la actriz apareciera en la serie de televisión ‘Glee’ interpretando a una chica bisexual. Y es que en el episodio de la semana pasada, Demi se besó con la estrella femenina Naya Rivera. ¿Habrá traspasado la historia la gran pantalla? ¡Madre mía!