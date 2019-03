¿Ha roto Liam Payne, de One Direction, con Sophia Smith?

¿Vuelve a estar soltero Liam Payne? El cantante de One Direction podría haber dejado su relación con Sophia Smith, con la que estaba saliendo desde agosto. ¡Qué fuerte!

Los rumores han estallado por las publicaciones que ha hecho Liam en sus redes sociales, y es que primero publicó un tuit en el que ponía: "Drake- doing it wrong. Es muy cierta esa canción". En esa canción que escuchaba Liam, Drake habla sobre una ruptura, y dice cosas como: "Cuando una cosa buena va mal, no es el fin del mundo. Es sólo el final de un mundo, que tienes con una chica". Pero además, días más tarde publicó una foto en su Instagram a la que acompañaba con: "No puedo sacarte de mi mente". ¿Qué le habrá pasado con Sophia?

Después de esto, una fuente cercana a Liam ha hablado con la revista Heat para contar qué es lo que está pasando. "Sophia está preocupada porque Liam está cada vez más distante con ella. A veces se esfuerza por hacer frente a la fama. Ella quiere ser la persona que le ayude a él en los buenos y malos momentos, pero él mantiene la distancia".

Además, parece que la chica está perdiendo la paciencia, y ya no espera mucho más de esta historia: "Él evita hablar de su futuro juntos, y ella está muy ansiosa. Si ella lo interroga, se pone a la defensiva. Él ha tratado de calmarla diciéndole que todo va bien, pero ella les dijo a sus amigos que no sabe si su relación durará hasta el verano". ¿Será este el final de su relación?