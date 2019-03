Rosie Huntington-Whiteley se deja querer por los chicos de One Direction en una sesión para la revista Glamour

Ya sabemos lo fácil que es caer rendid@s a los pies de los chicos de One Direction. Y eso mismo es lo que le ha pasado a la guapísima Rosie Huntington-Whiteley durante la sesión fotográfica que ha protagonizado con ellos para la revista Glamour.

“Los chicos son como cachorros, son adorables”, dijo a la publicación. “Todos tienen esa chispa especial en sus ojos y son simplemente maravillosos”, aseguró. La modelo disfrutó de lo lindo junto a Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y, sobre todo, Harry Styles, con el que protagoniza una imagen en la que lo mira con auténtica adoración.

Desde luego, por las fotos se ve que la sesión fue de lo más divertida. Por ejemplo, mientras la modelo y actriz posa de lo más sexy tumbada sobre las piernas de todos ellos, los chicos bromean en plan: ‘se mira pero no se toca’.

Ellos también se han deshecho en halagos con la rubia, no hay más que leer las palabras de Louis: “Yo no soy el mejor para hablar con las mujeres y si se trata de una mujer como Rosie, se me hace más difícil todavía. La verdad es que no sabía muy bien qué decirle, sólo trataba de ser ‘cool’ delante de ella”.

Sea como sea, Rosie está feliz al lado de Jason Statham, veinte años mayor que ella y con el que comparte una enorme complicidad: “Tenemos una conexión que no tiene nada que ver con la edad”, ha declarado a Glamour.