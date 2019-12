Recientemente Rosalía ha compartido con todos sus seguidores un nuevo estilismo que ha dado mucho de qué hablar. Y esta vez el protagonismo no lo tiene la cantante, sino uno zapatos tan únicos, y peculiares, que no vas a poder dejar de mirar... ¡En el vídeo te los enseñamos!

Y como era de esperar, sus seguidores no han tardado en reaccionar y han dejado comentarios de todo tipo criticando los zapatos en el perfil de la cantante: "Los zapatos han roto la foto", "horterísima", "no he visto cosa más fea que esos zapatos"... No cabe duda de que para gustos los colores, ¡y sino que se lo digan a Rosalía!

Pero las críticas no han quedado ahí, y es que esta imagen ha hecho recordar a muchos un aspecto por el que Rosalía fue criticada hace meses. El pasado mes de julio, la cantante causó polémica por usar abrigos fabricados con piel animal, y después de publicar este post donde posa con su mascota, un pequeño chiguaga, las críticas no han tardado en llegar, y esto son algunos de los comentarios que han dejado en su perfil: "¿Ahora usas piel de chihuahua?", "luego no te vistas con su piel"...

