A Rosalía le han llovido las críticas por una de sus últimas publicaciones en Instagram. Una imagen que no ha gustado mucho a sus seguidores ya que la han calificado de irrespetuosa.

En su publicación, Rosalía aparece con una bata rosa, su particular manicura y unas zapatillas inundadas de brilli-brilli. A continuación, si se desliza esta imagen, se puede ver a la Virgen María, con lo que queda claro que la artista ha querido hacer una comparativa entre su imagen y la de la Virgen.

Muchos de sus seguidores no se han tomado bien esta imitación, y han dejado clara su postura tras ver las instantáneas. Comentarios como "blasfemia", "no me gusta nada la imitación" o "hay que tener más respeto", son algunos de los mensajes que le han dejado.

