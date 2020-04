Rosalía se levantó con ganas de karaoke y así lo transmitió a través de sus redes sociales: "Hola, buenos días. Hoy me he despertado con ganas de ir a un karaoke y me gustaría ir a cantar a un karaoke. Elegidme unos buenos temas, eh unos temazos".

Rápidamente su post se inundaba de comentarios con sugerencia, pero horas después la cantante se lanzaba a hacer su reto realidad dejando impresionados a sus seguidores, sobre todo porque como micrófono la artista ha usado una botella de agua, además de otro tipo de botes como geles o desodorantes, dejando claro que su voz es única.

Ha interpretado famosos temas de Dua Lipa, Billie Eislish, Beyoncé y hasta se ha puesto flamenca cantando 'A tu vera' de Lola Flores. Sin duda alguna, unas actuaciones que le han valido el aplauso de sus fans, que rápidamente la han convertido en Trending Topic.

